التحالف العربي: مقتل مقيم سوري في هجوم شنه الحوثيون على مطار “أبها”

التحالف العربي: مقتل مقيم سوري في هجوم شنه الحوثيون على مطار “أبها”

السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل مقيم سوري وإصابة 7 أشخاص بهجوم شنته جماعة “أنصار الله” الحوثية على مطار “أبها” الدولي جنوبي المملكة.

وأعلن الحوثوين في وقت سابق من الأحد، أنهم استهدفوا مطاري جازان وأبها السعوديين بطائرات مسيرة.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحوثيين إن الطيران المسير نفذ عمليات واسعة بعدة هجمات بطائرات “قاصف 2k” استهدفت مطاري أبها وجيزان.

وأكد المتحدث أن هذه العمليات أدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطارين المذكورين.

وشدد المتحدث على أن هذا الاستهداف جاء ردا على ما أسماه “جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني والتي كان آخرها 30 غارة خلال 48 ساعة الماضية”.

المصدر: وسائل إعلام