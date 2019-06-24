أبوظبي – واصلت التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، الضغط على أسواق الأسهم العربية في نهاية تداولات الإثنين، فيما صعدت أسواق الإمارات والكويت مع تلقيها دعماً من الأسهم الكبرى.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إن جماعة الحوثي شنت هجوما على مطار أبها بجنوب المملكة الأحد؛ أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين.

وما تزال التوترات بين إيران والولايات المتحدة تتصاعد، بعدما صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات إضافية على إيران.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.6 بالمئة إلى 8598 نقطة، مع هبوط غالبية الأسهم الكبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والاتصالات والإسمنت.

ونزلت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.07 بالمئة إلى 13867 نقطة، بفعل ضغوط بيعية للعرب أفرادا ومؤسسات.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.33 بالمئة إلى 3911 نقطة، مع تراجع أسهم “صحار للطاقة” بنسبة 9.8 بالمئة و”العمانية للتمويل” بنسبة 4.5 بالمئة و”الأسماك العمانية” بنحو 4.23 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1855 نقطة، مع تراجع أسهم “بنك الإسكان” بنحو 3.05 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 1.55 بالمئة و”الإقبال للاستثمار” بنحو 1.18 بالمئة.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض هامشي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1454 نقطة، مع تراجع أسهم “زين” بنسبة 2.3 بالمئة و”جي اف اتش” بنحو 1.27 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.28 بالمئة.

في المقابل، ارتفع في الإمارات مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.53 بالمئة، إلى 5015 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاتصالات.

فيما استقر مؤشر سوق دبي دون تغيير عند مستوى 2639 نقطة، مع صعود أسهم العقار مقابل هبوط البنوك والاستثمار.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.36 بالمئة إلى 6366 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.18 بالمئة ليغلق عند 5809 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.53 بالمئة إلى 5015 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.36 بالمئة إلى 6366 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

السعودية: بنسبة 1.6 بالمئة إلى 8598 نقطة.

مصر: بنسبة 1.07 بالمئة إلى 13867 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.33 بالمئة إلى 3911 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1855 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1454 نقطة.

واستقرت سوق:

دبي: عند 2639 نقطة.

الأناضول