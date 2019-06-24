روسيا – اعتبرت ​الخارجية الروسية​ أن الولايات المتحدة​ تتعمد تأجيج التوتر مع ​إيران بفرض عقوبات جديدة عليها​، مشيرة إلى أن واشنطن لم تطرح أي مقترحات محددة للحوار مع طهران.

وجدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إدانة موسكو للعقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران، والتي وصفها بأنها خطيرة وتعود بنتائج عكسية، فضلا عن أنها غير شرعية.

وأضاف أن “إقدام الأمريكيين على فرض عقوبات جديدة على إيران يكشف نهجا يستهدف رفع حدة التوتر بشكل متعمد ومقصود” في المنطقة.

وأشار إلى أنه في ظل غياب الحوار وتعثر البحث عن الحلول الدبلوماسية سيزداد الوضع تدهورا، وأنه لم تصدر عن واشنطن إلا تصريحات لفظية عن استعدادها للحوار، وتابع: “لكننا لم نسمع أي اقتراحات جدية حول أجندة هذا الحوار، سوى ما قاله (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وطوره في عبارات متشددة إلى حد بعيد، وزير الخارجية الأمريكي ومسؤولون آخرون في وزارته”.

وأعرب ريابكوف عن أسفه لسير الدول الأوروبية في ركب واشنطن، مؤكدا أن موسكو وقوى أخرى ستتصدى لتطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

وكرر ترامب في الأيام الأخيرة أنه لا يبحث عن الحرب مع إيران، في حين دعا وزير خارجيته مايك بومبيو طهران إلى بدء المفاوضات دون شروط، غير أن الطرف الإيراني رفض هذه الدعوة مطالبا واشنطن بالتخلي عن سياسة العقوبات والتهديد أولا.

المصدر: وكالات