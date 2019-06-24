العاهل السعودي يستقبل بومبيو في جدة

العاهل السعودي يستقبل بومبيو في جدة

الرياض – استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو في قصر السلام بجدة اليوم الاثنين.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وكان بومبيو أعلن قبيل وصوله إلى الرياض أن محادثاته المرتقبة في السعودية والإمارات، ستتناول سبل تشكيل “تحالف دولي” لمواجهة إيران.

وقال بومبيو الأحد إن “السعودية والإمارات حليفان عظيمان في مواجهة التحدي الإيراني، وسنتحدث معهما عن كيفية تأكيد كوننا في تحالف استراتيجي، وكيفية تشكيل تحالف دولي”.

المصدر: وكالات