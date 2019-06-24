ليبيا – قال مسؤول المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش المنذر الخرطوش إن قوات الجيش تصدت لهجمات الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في محوري طريق المطار وجسر المطار وتحديداً في المنطقة التي تعرف باسم ” كزيرما “.

الخرطوش أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأحد أن المليشيات المسلحة تحاول القيام بالتفاف على قوات الجيش خاصة في محور الطويشة.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي أن سلاح الجو لعب دوراً كبيراً في تكبيد ميليشيات حكومة الوفاق خسائر كبيرة على أطراف مطار طرابلس الدولي ما سهل مهمة القوات البرية التابعة للجيش للتقدم ودحر الميليشيات ودفعها للانسحاب باتجاه العزيزية وكوبري الزهرة.