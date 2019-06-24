بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية، الإثنين، منح قرض مالي قدره 250 مليون يورو، لصالح الأردن وتونس، في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المبرم بين الطرفين.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن الأردن ستحصل على مبلغ قدره 100 مليون يورو، بينما سيكون المبلغ المتبقي (150 مليون يورو) من حصة تونس.

ويهدف القرض المقدم إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلدين، وتخفيف العجز الحاصل في التمويل الخارجي.

ويقوم الاتحاد الأوروبي بتقديم قروض مالية لدول الجوار، التي تعاني من أزمات مالية، وتتميز تلك القروض بأنها تتيح للدول المقترضة مرونة في التسديد.

الأناضول