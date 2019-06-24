انجلترا – شعرت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثانية بالسعادة لأنها تجنبت مواجهة شقيقتها التوأم مرة أخرى بعد أن استهلت مشوارها في بطولة ايستبورن بالفوز يوم الاثنين.

وجنبت القرعة بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا خوض الدور الأول ثم تأهلت لدور الستة عشر بعد الفوز 6-3 و6-3 على الروسية مارجريتا جاسباريان على ملاعب البطولة العشبية.

وهذه هي أول مباراة تخوضها اللاعبة التشيكية بعد الخسارة الأسبوع الماضي في برمنجهام في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات أمام شقيقتها كريستينا المصنفة 112 عالميا في أول مواجهة بين الشقيقتين التوأم البالغ عمرهما 27 عاما.

وقالت كارولينا، المصنفة الثالثة عالميا والمعروفة بضربات إرسالها القوية وستكون من بين اللاعبات محل الاهتمام في بطولة ويمبلدون الأسبوع المقبل، للصحفيين ”لم أستمتع إذا قارنت مباراتي اليوم مع المواجهة أمام كريستينا.

”إنه شعور مختلف تماما حين تواجه لاعبة ليست من أسرتك. لم أستمتع بالمباراة على الإطلاق ولا حتى لبعض الوقت. لكن من ناحية أخرى أشعر بسعادة لأنني تجنبت مواجهة كريستينا مجددا. ربما يحدث هذا مستقبلا وسيحدث بالتأكيد في بطولة ما“.

وأضافت ”لهذا أعتقد أنه من الجيد أننا تجاوزنا ذلك“.

وتوجت كارولينا بليسكوفا بلقب ايستبورن في 2017 لكنها لم تحرز أي لقب في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن وستواجه في الدور المقبل البلجيكية إليسه ميرتنز أو مواطنتها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا لحجز مكان في دور الثمانية.

وخاضت الصاعدة فوندروسوفا أول مباراة لها منذ الخسارة أمام الاسترالية آشلي بارتي في نهائي فرنسا المفتوحة وفازت على الصينية تشينغ سايساي بنتيجة 6-2 و6-3 وهو أول فوز تحققه في بطولة على ملاعب عشبية.

واعترفت المصنفة 13 أنها لا تزال تستكشف الملاعب العشبية. وقالت فوندروسوفا التي تفضل الملاعب الرملية ذات الإيقاع الأبطأ لرويترز ”يجب أن تكون أكثر قوة على الملاعب العشبية وأن تحصل على نسبة كبيرة من النقاط من ضربة الإرسال الأولى“.

ونجحت اللاتفية ايلينا أوستابنكو، بطلة فرنسا المفتوحة سابقا، في الفوز في آخر أربعة أشواط في كل مجموعة لتتغلب على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6-4 و6-4 وتتأهل لمواجهة الأمريكية سلون ستيفنز.

وأعلنت آشلي بارتي المصنفة الأولى، التي تصدرت اليوم الاثنين التصنيف العالمي، انسحابها من البطولة بسبب إصابة في الذراع. وأعربت اللاعبة الاسترالية عن ثقتها في التعافي في وقت مناسب للمشاركة في ويمبلدون في الأول من يوليو تموز.

رويترز