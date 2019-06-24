روسيا – أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا تتطلع وتأمل بتحول مدينة بطرسبورغ، إلى مركز للابتكارات، وذلك عندما أصبح العلم والتعليم أهم عوامل التنمية والتطور.

وأضاف الرئيس بوتين في مقابلة خلال الفيلم الوثائقي “الأشرعة القرمزية “، الذي بثته قناة روسيا -1 التلفزيونية اليوم الأحد: “تبقى بطرسبورغ مركزا صناعيا ضخما، بالإضافة لكونها من أكبر المراكز العلمية والتعليمية في البلاد، والعلم التعليم مهمان، بل وربما أهم عوامل التنمية في العالم الحديث عموما، وبالنسبة لروسيا بشكل خاص. وبهذا المعنى ، تتطلع البلاد بشكل كبير إلى بطرسبورغ وتعتمد عليها كأحد أكبر مراكز الابتكار في روسيا. وبالطبع، يبقى الدول الكبير والرئيسي لجيل الشباب الذين دخلوا لتوهم في حياة الكبار”.

وأشار الرئيس بوتين، إلى إتاحة “فرصة هائلة” للشباب لكي يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

وأعاد بوتين إلى الأذهان، أن بطرسبورغ كانت تضم، في إحدى الفترات، 70% من مؤسسات الصناعات الدفاعية في البلاد.

وقال: “بالطبع، كان ذلك زائدا عن الحاجة، وكان الانتقال إلى الصناعات ذات الطابع المدني، عملية مؤلمة جدا. واليوم تمكنا، ليس فقط من إعادة ترتيب الكثير من هذه المؤسسات وتشغيلها من جديد، بل وظهر الكثير من الأشياء الجديدة والمثيرة والواعدة”.

المصدر: تاس