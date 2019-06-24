الإمارات العربية – عبرت اللجنة الرباعية (للولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) عن قلقها من التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر بسبب ما أسمته “النشاط الإيراني المزعزع للأمن” في اليمن والمنطقة.

وجاء في البيان أن الهجمات على ناقلات النفط قبالة الفجيرة بتاريخ 12 مايو، وفي خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو، “تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعا لشحن بضائعنا، يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان”.

ودعا البيان إيران “إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، وحثها على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر”.

وأشار البيان إلى “التوتر الأخير المتمثل بهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرة، إيرانية الصنع والتجهيز”، داعيا إلى “الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون”.

كما دعت اللجنة الرباعية، الأطراف اليمنية إلى “المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة التي تتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات، والرقابة الثلاثية، كما أن هناك حاجة إلى الانخراط البنّاء في قضايا الأمن المحلي، كما دعت اللجنة الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، وراس عيسى، والصليف”.

وعبر أعضاء اللجنة الرباعية عن قلقهم من أنه “قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات، وندعو الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى اليمنيين الأكثر عوزا”.

المصدر: واس