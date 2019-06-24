موريتانيا – أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا رسميا فوز مرشح السلطة محمد ولد الغزواني برئاسة البلاد وحصوله على نسبة 52.01% من أصوات الناخبين.

وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال، في مؤتمر صحفي، فجر الاثنين بالعاصمة نواكشوط، إن الانتخابات كانت شفافية، وإنه لم تسجل خروقات.

ووفق النتائج التي أعلنها رسميا رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، فقد حصل مرشح السلطة وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني على نسبة 52.01% من أصوات الناخبين، وحل ثانيا الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد الذي حصل على نسبة 18.57%.

فيما جاء في المرتبة الثالثة مرشح المعارضة الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق المدعوم من الإسلاميين سيدي محمد ولد بوبكر بعد أن حصل على 17.87% .

وفي المركز الرابع جاء رئيس حزب “الحركة من أجل إعادة التأسيس” المعارضة “كان حاميدو بابا”بـ8.71%.

وجاء النائب البرلماني محمد ولد مولود خامسا بـ2.44%، وأخيرا المحاسب المالي، الذي يعرف نفسه بمرشح الشباب محمد الأمين المرتجي الوافي سادسا بـ 0.40%.

ومن المقرر أن تحال هذه النتائج في وقت لاحق للمجلس الدستوري لإقرارها بشكل رسمي.

الأناضول