شكوى ضد إيطاليا لرفضها استقبال مهاجرين عالقين في البحر

شكوى ضد إيطاليا لرفضها استقبال مهاجرين عالقين في البحر

ألمانيا – تقدمت منظمة ألمانية مدنية بشكوى ضد الحكومة الإيطالية لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، لرفضها استقبال مهاجرين عالقين في البحر المتوسط.

وقالت منظمة سي ووتش الألمانية، في بيان، الإثنين، إنها قدمت شكوى ضد السلطات الإيطالية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، لرفضها استقبال 43 مهاجرا غير نظامي، عالقين في البحر، على متن سفينة، قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا.

بدورها طلبت المحكمة ومقرها ستراسبورغ، بعض الوثائق من الحكومة الإيطالية والمنظمة الألمانية، لحل القضية.

ووفق ما أوردته الصحافة الإيطالية فإن من الوارد أن تطلب المحكمة من روما استقبال المهاجرين العالقين، للحيلولة دون انتهاكات حقوق انسان خطيرة لا يمكن تلافيها.

من جهتها ناشدت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء من أجل حل قضية المهاجرين الـ 43 العالقين في البحر، منذ أكثر من 10 أيام.

وفي تصريح صحفي جدد وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف، ماتيو سالفيني، رفضه استقبال هؤلاء المهاجرين.

وأردف: “هل يرغب الاتحاد الأوروبي بحل قضية سي ووتش؟ الأمر بسيط، السفينة هولندية، والمنظمة المدنية ألمانية، فلتأخذ أمستردام نصف المهاجرين غير النظاميين الموجودين في السفينة، وبرلين النصف الآخر”.

يشار إلى أن سفينة تحمل العلم الهولندي، تابعة لمنظمة “سي ووتش” الألمانية (غير حكومية)، أنقذت في 12 يونيو/ حزيران الجاري 53 مهاجرا في البحر المتوسط، وسمحت السلطات الإيطالية، بنقل 10 منهم إلى البر لأسباب صحية ورفضت استقبال البقية.

الأناضول