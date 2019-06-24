صعود النفط مع احتدام التوتر في الخليج

فيينا – ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين على خلفية التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عن عقوبات “كبرى” على طهران.

وبحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي “برنت” بنسبة 0.4% إلى 65.45 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.6% إلى 57.80 دولار للبرميل.





وجاء هذا الارتفاع بعدما صرح بومبيو بأنه سيعلن عقوبات “كبرى” على إيران اليوم، بهدف تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في شركة “أواندا” للاستشارات: “يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية”.

وكانت أسعار النفط قد صعدت الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة، التي قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي، بينما تؤكد إيران أنها كانت فوق أراضيها.

المصدر: “رويترز”