مصر – أكد طبيب المنتخب المصري لكرة القدم، محمد أبو العلا، جاهزية مدافع الفراعنة أحمد حجازي لاستكمال المباريات القادمة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد أبو العلا، خلال تصريحات متلفزة لقناة “تايم سبورت”: “حجازي أجرى عمليات الاستشفاء، وسيرتدي واقيا للأنف بعد كسر أنفه، ولن يعوقه عن المشاركة في المباريات”.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم صورة للمدافع أحمد حجازي، وهو يرتدي قناعا واقيا للأنف، خلال مشاركته في تدريبات منتخب الفراعنة، وذلك استعدادا لمباراته القادمة ضد الكونغو، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان حجازي قد تعرض لكسر في أنفه خلال مباراة المنتخب الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام زيمبابوي، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف من دون رد.

المصدر: وكالات