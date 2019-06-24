ليبيا – قال المسؤول الإعلامي في غرفة عمليات عمر المختار القتالية عبدالكريم صبرة إن غرفة عمليات الكرامة أصدرت الأوامر بتكليف مجموعات التحري والقبض على الخلايا النائمة بمباشرة عملها في درنة.

صبرة أشار في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أمس الأحد إلى أنه جرى مؤخرًا تكليف العميد عبدالله الصغير آمرًا جديدًا للغرفة الأمنية العليا خلفًا للآمر السابق عبدالعالي عيسى.

ولفت إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت لجنة للبحث في خلفيات عناصر منتمين إلى أجهزة أمنية “الاستخبارات- الشرطة العسكرية والبحث الجنائي”من سكان درنة من الذين ربما تكون لهم صلات محتملة مع مجلس شورى درنة المنحل أو الدواعش أو كتيبة ابو سليم في إطار التحقيقات بشأن الخروقات الأمنية التي حدثت.

وكشفت مصادر ليبية مطلعة لذات الموقع أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في التفجيرات التي استهدفت مدينة درنة كشفت أن نساء متشددات ضالعات في التخطيط لهذه العمليات التي استهدفت وحدات للجيش الوطني.

وقالت المصادر إن اعترافات لمشتبه بهم بالانتماء إلى خلايا إرهابية نائمة كشفت دور النساء في الهجومين الإرهابيين الأخيرين اللذين استهدفا إحدى وحدات الجيش الليبي بجزيرة عزوز وسط درنة ما أدى إلى إصابة 18 شخصًا بجراح،توفي أحدهم متأثرًا بجراحه وسبقه هجوم آخر بعبوة ناسفة استهدف مركز شرطة الساحل الشرقي بالمدينة.