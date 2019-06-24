مصر – تقدم المنتخب التونسي على نظيره الأنغولي بهدف، في الشوط الأول للمباراة الجارية بينهما اليوم الاثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وأحرز التونسي يوسف المساكني هدف التقدم لمنتخب “نسور قرطاج”، من ضربة جزاء حصل عليها زميله نعيم سليتي، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء المقام، على ستاد السويس الجديد، بمحافظة السويس المصرية.

وستقام في وقت لاحق من اليوم أيضا، المباراة الثانية ضمن المجموعة الخامسة، والتي ستجمع منتخبي مالي، وموريتانيا، المشارك لأول مرة في تاريخه في نهائيات البطولة القارية.

المصدر: RT