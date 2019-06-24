روسيا – تستعد “لادا” الروسية لإطلاق نسخ معدلة من سيارات Xray الكروس التي اشتهرت على نطاق واسع في الأعوام الـ 3 الأخيرة.

وستأتي هذه السيارات بهيكل أنيق وانسيابي، يتميز بواجهة أمامية مطورة على شكل حرف X، مزود بعجلات أنيقة بمقاس 20 إنش تمكنها من اجتياز أصعب الطرق.

أما قمرة هذه المركبات فستأتي بمقاعد رياضية مريحة تتسع لخمسة ركاب، فيها واجهة قيادة عصرية مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة تعمل باللمس للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، وأنظمة تحديد المواقع، وتعرض الفيديوهات والصور الملتقطة من الكاميرات الأمامية والخلفية المخصصة لركن السيارة بشكل آمن.

كما ستزود Xray Cross بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، فيها نظام خاص يسمح بالتحكم بالسرعة يدويا عند السير على الطرق الوعرة، وعلب سرعة ميكانيكية بـ 5 مراحل.

أما محركات هذه السيارة فستاتي بسعة 1.6 وعزم 113 و122 حصانا، لتعمل مع نظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة قيادة أوتوماتيكية تمنع انزلاقها على المنعطفات الخطرة والطرق المكسوة بالثلوج أو الجليد.

وكالات