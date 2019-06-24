وخاض السويسري المخضرم 37 عاما النهائي الـ13 في الدورة الألمانية التي عزز رقمه فيها من حيث عدد الألقاب، بفارق كبير يبلغ 7 ألقاب عن صاحب المركز الثاني الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلا للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).

وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرر 10 مرات في مسيرته، لتصبح علامة فارقة في مسيرة الأسطورة السويسرية الذي سبق له أن أحرز أيضا لقب دورة بازل بين جماهيره 9 مرات وسيكون أمام فرصة الفوز بلقبها للمرة الـ10 أيضا في أواخر الموسم الحالي بين 19 و27 اكتوبر المقبل.

والإسباني رافايل نادال هو الوحيد في عصر الاحتراف الذي تمكن من تخطي هذه الأرقام بفوزه في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة مرة في كل منهما، وبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات 4 الكبرى، 12 مرة.

وعوض فيدرر خيبة خسارته اللقب العام الماضي أمام الكرواتي بورنا تشوريتش الذي انسحب هذا العام من لدور ربع النهائي أمام الفرنسي بيار-هوغ هيربير بسبب آلام في ظهره.

ورفع فيدرر عدد القابه هذا العام إلى ثلاثة بعد دورتي دبي وميامي، وإلى 102 في مسيرته، مقتربا أكثر من صاحب الرقم القياسي الاميركي جيمي كونرز (109)، علما بأن الرقم القياسي المطلق هو بحوزة الأميركية مارتينا نافراتيلوفا مع 167 لقبا.

وعانى فيدرر في المجموعة الأولى خلال إرساله الذي كاد يخسره أكثر من مرة، ولكنه نجح في النهاية في تسديد 5 كرات ساحقة ليحسم هذه المجموعة لصالحه في الشوط الفاصل 7-6 (7-2).