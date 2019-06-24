ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي على أن تعيين نورلاند سفيراً للولايات المتحدة في ليبيا يعد مؤشراً أن سياسة واشنطن تتجه إلى نحو استقرار ليبيا.

لنقي لفت في تصريح لـ”أصوات مغاربية” تابعته صحيفة المرصد إلى أن هذه السياسة الجدية أقرب إلى إيقاف الحرب وتشجيع الحل السلمي على أساس الحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والدولة المدنية مع استبعاد ما وصفه بـ” حكم الفرد العسكري ” وإنهاء الأجسام الموازية ومحاربة الإرهاب.

وإعتبر أن السفير الأميركي المرشح أظهر من خلال خطابه أمام لجنة العلاقات الخارجية رغبة واشنطن في تطوير صناعة النفط والمشاريع الاقتصادية في ظل حكومة وطنية واحدة مستقرة تتمتع بشرعية من قبل الشعب الليبي.