مصر – تعادل المنتخب التونسي أمام أنغولا (1 – 1) في المباراة، التي أقيمت بينهما على ملعب السويس الجديد، اليوم الاثنين 24 يونيو/ حزيران.

أقيمت المباراة ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر.

وتقام مبارايات المجموعة الخامسة في محافظة السويس المصرية، التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنغولا، على ملعب استاد السويس الرياضي.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وتلعب النهائيات بين 24 فريقا هم مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، الكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.