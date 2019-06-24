البرازيل – صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الإثنين، إن المنافسة الحقيقية في بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) بدأت مع تأهل فريقه الوطني لربع النهائي بصعوبة بالغة وأنه لا مجال لتكرار الأخطاء.

وكانت الأرجنتين قد تأهلت بصعوبة لربع النهائي بعد التغلب على قطر بهدفين دون رد في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية واحتلت المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وفي تصريحات صحفية، أكد ميسي أن البطولة بدأت الآن بالنسبة لمنتخب بلاده، بعد أن كان قريبا للغاية من توديعها مبكرًا، “مرحلة جديدة من البطولة بدأت الآن”.

وأكد ميسي، أن المنافسة الحقيقية لم تبدأ إلا في الأدوار الإقصائية، لذا لا يمكن للأرجنتين تكرار أخطاء مرحلة المجموعات.

وقال، “كانت مباراة صعبة أمام قطر، كان لابد من الفوز وكان هناك خوف من التوديع المبكر للبطولة، بشكل عام لعبنا بشكل جيد وتأهلنا للدور المقبل”.

واقتنص المنتخب الأرجنتيني، مساء الأحد، بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الثانية إلى ربع نهائي بطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).

الأناضول