السعودية – ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن شركة “نايل سات” منعت بث ثلاث قنوات إيرانية على قمرها لمدة عامين، “بعد التأكد من بثها سمومها باللغتين العربية والإنجليزية في الفضاء”.

ويأتي ذلك بعد تأكيد رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في قمة مكة المكرمة أخيرا بضرورة الاستمرار في محاصرة القنوات الفضائية الممولة من إيران على الأقمار الصناعية العربية.

وأكد مصدر مسؤول في “نايل سات” فضل عدم كشف هويته إغلاق قنوات I film (العربية والإنجليزية)، ومقرها طهران، وpress TV الناطقة بالإنجليزية ومقرها طهران التي دشنها الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد عام 2007.

ولفت المسؤول لعدم تعاقد القمر مع أية قنوات إيرانية، التزاما باشتراطات حجب البرامج التي تحث على العنف أو الإرهاب أو الكراهية، إضافة على عدم احترامها الدول متلقية البث، وأضاف: “نراعي الدقة المتناهية في انتقاء العملاء والذي يكلفنا تكلفة عالية، تصل إلى حدّ الخسارة، إذ لا نتعامل مع من يملك ثمن التردد بل مع المحتوى المعروض بعد الاستعلام عن العميل”.

وعن آلية الشكاوى ضد القنوات الطائفية، قال: “يمكن للمواطن العادي اللجوء للقضاء إذا كان لديه أي اعتراضات على قنوات بعينها أو للمجلس الأعلى للإعلام”.

المصدر: “عكاظ”