فلسطين – دهشت بعض المنظمات المعنية بالقضية الفلسطينية التي قطعت واشنطن التمويل عنها، عندما اكتشفت أن الإدارة الأمريكية تستعين بصور تعود لها في المواد الإعلامية المروجة لـ”صفقة القرن”.

وبين هذه المنظمات “منتدى العائلات الثكلى” المؤيد لفكرة التعايش السلمي والذي يضم فلسطينيين وإسرائيليين، وانخفضت ميزانيته بواقع 30% جراء قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي اقتطاع ملايين الدولارات من المساعدات المخصصة للفلسطينيين.

وأشار مراقبون إلى أن فريق مهندس “صفقة القرن” صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، لم يستخدم صورا للمنظمة التي ألحق قرار البيت الأبيض ضررا ملموسا بها، بل ونشر في مواده المتعلقة بالجانب الاقتصادي من الخطة المثيرة للجدل صورة لرجل منعته الحكومة الأمريكية من دخول أراضيها.

ووصفت المتحدثة باسم المنتدى روبي داميلين هذا الأمر بأنه “من أكثر التصرفات وقاحة”.

واستخدمت إدارة ترامب في المواد المنشورة على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صورة لمزارع زيتون فلسطيني عمل لصالح برنامج “زيت الزيتون بلا حدود” الذي أدارته مؤسسة NearEast.

وكالات