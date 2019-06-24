تل أبيب – وصل أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف إلى تل أبيب اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع روسي أمريكي إسرائيلي ثلاثي غير مسبوق حول الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تركز لقاءات باتروشيف مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات في القدس اليوم وغدا، على الملف السوري، حيث يشكل الحضور الإيراني في سوريا أهم هواجس الحكومة الإسرائيلية.

وصرح باتروشيف في وقت سابق بأن موسكو ستشرح للجانبين الأمريكي والإسرائيلي موقف طهران من تسوية الأزمة السورية، علما بأن إيران لعبت دورا كبيرا في محاربة الإرهاب في سوريا.

كما من المتوقع أن تركز المباحثات الأمنية الثلاثية على التوتر الحاصل مؤخرا بين واشنطن وطهران في الخليج.

وذكر بولتون خلال مؤتمر صحفي في القدس أمس الأحد أن الاجتماع سيشكل إحدى مراحل التحضير للقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يعقد على هامش “قمة العشرين” في مدينة أوساكا اليابانية نهاية الأسبوع الحالي.

المصدر: وكالات