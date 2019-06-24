أثيوبيا – توفي اليوم المدعي العام لولاية أمهرة الأثيوبية ميغبارو كيبيديه متأثرا بجروحه التي أصيب بها في محاولة الانقلاب الفاشلة السبت، وقتل فيها رئيس الأركان وحاكم الولاية.

وكان التليفزيون الإثيوبي قد أعلن مقتل رئيس أركان الجيش سياري ميكونين، بعدما أطلق أحد حراسه النار عليه خلال محاولة انقلابية في إقليم أمهرة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي فشل المحاولة الانقلابية في الولاية والتي أسفرت عن اغتيال رئيس حكومة الولاية ومستشاره.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة بيلنيه سيوم أن “كتيبة إعدام” يقودها رئيس جهاز الأمن في أمهرة شمال غربي البلاد اقتحمت اجتماعا بعد ظهر السبت وأصابت حاكم المنطقة أمباشو ميكونين إصابة قاتلة وجرحت مسؤولا كبيرا آخر ما لبث أن فارق الحياة.

وبعدها انطلقت رصاصات غدر من حارس رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين وقتلته، وتم توقيف الجاني لاحقا.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء الوضع في إثيوبيا، داعيا الأطراف كافة لضبط النفس.

المصدر: وكالات