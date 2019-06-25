السعودية – اكد الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو”، إن الشركة السعودية تشعر بالقلق إزاء الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة في الخليج، لكن بمقدورها تلبية احتياجات عملائها بفضل خبرتها وتوافر طاقة فائضة.

وأضاف رئيس “أرامكو” التنفيذي أمين الناصر: “في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق… لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة… وطاقة فائضة إضافية متاحة”.

وأشار إلى أن إنتاج السعودية يحوم حاليا حول العشرة ملايين برميل، فيما قدرتنا الإنتاجية القصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، لذا لدينا طاقة فائضة إضافية.

وأثارت هجمات على الناقلات في الخليج خلال الآونة الأخيرة مخاوف بشأن سلامة أحد مسارات الشحن الرئيسية ودفعت أسعار النفط للارتفاع.

المصدر: “رويترز”