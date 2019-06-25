وبألوان معكوسة لقمصان وسراويل المنتخبين (أحمر وأخضر)، شهد الشوط الاول استهتارا وعدم توفيق لهجوم الكاميرون المؤلف من إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (باريس سان جرمان الفرنسي)، كارل توكو ايكامبي (فياريال الاسباني) وكريستيان باسوغوغ (هينان جيانيي الصيني).

وفي المقابل، لعبت غينيا بيساو المصنفة 118 عالميا (مقابل 51 للكاميرون) من دون ضغوطات، وكادت أن تهز شباك الحارس أندريه أونانا الذي خاض 55 مباراة مع أياكس أمستردام الهولندي في الموسم المنصرم.

وفي الشوط الثاني، حلت الكاميرون عقدتها وسجل لها يايا بنانا برأسية من ركنية (66)، ثم ستيفان باهوكن إثر خطأ دفاعي بعد ثوان من دخوله بديلا (69)، لتحقق “الأسود غير المروضة” بقيادة المدرب الهولندي كلارنس سيدورف فوزا مستحقا.

ويلعب في المجموعة عينها في وقت لاحق وعلى الملعب نفسه منتخبا غانا مع بنين.