كوريا ش – رجحت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية أن تكون بيونغ يانغ قد رقّت كيم يو – جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون لمنصب قيادي من الدرجة “باء” في هرم الحكم الشمالي.

وذكرت النائبة البرلمانية لي هيه-هون رئيسة لجنة المخابرات البرلمانية، أنه يبدو أن مستوى كيم يونغ – تشول الذي شغل منصب كبير المفاوضين في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة قد انخفض في أعقاب قمة كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدون التوصل إلى أي اتفاق.

وشوهدت كيم يو-جونغ التي تولت المنصب الثاني في قسم الدعاية والإثارة في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية جالسة بجانب كيم يونغ-تشول لمشاهدة عرض الدعاية في الأسبوع الماضي، وهو حدث للاحتفال بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الشمال.

وقالت الوكالة ، إن كيم يو-جونغ يبدو أنها صارت على نفس المستوى مع تشوي ريونغ-هيه الشخصية الثانية في هرم الحكم الكوري الشمالي، وري سو-يونغ، نائب رئيس حزب العمال.

المصدر: “يونهاب”