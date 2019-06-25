ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي إن الجنوب الليبي يزخر بثروات نفطية ومنجمية جعلته محط أنظار التنظيمات المتطرفة والتي يبقي أهمها منجم مدينة الكفرة الذي تسيطر عليه المجموعات التشادية.

التكبالي أشار في تصريح لـ”الاندبندنت العربية” إلى أن تكرار هجمات هذه المجموعات يأتي في إطار السعي إلى السيطرة على الأحواض النفطية التي خاضت من أجلها هذه العناصر المسلحة معركة عام 2013 كبدت ليبيا خسائر فاقت 60 مليار دولار.

ونوّه أن هذه الثروات دفعت بعناصر المعارضة التشادية للتركيز على الجنوب من دون غيره من التراب الليبي مستغلة غياب مظاهر الدولة لتنمية قدراتها الاقتصادية لإنعاش الموارد المالية للتنظيمات المتطرفة التي تحركها عبر تجارة البشر وتهريب السيارات.

كما قال يجب على السلطات الليبية بسط سيطرتها على الجنوب ونسج منظومة أمنية حدودية بالشراكة مع دول الجوار لتحد من هجمات هذه الجماعات التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الليبي والدولي.