ليبيا – إتهم رئيس مجلس أعيان وحكماء ترهونة صالح الفاندي حكومة الوفاق بفرض عقوبة جماعية في حق الأطفال والنساء والشيوخ في مناطق النواحي الأربعة “ترهونة، قصر بن غشير، ورشفانة “والتي يقطنها مئات الآلاف من الآسر .

الفاندي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “المختار العربي” اليوم الثلاثاء أن حكومة الوفاق منعت الدواء والكهرباء والسلع التموينية عن النواحي الأربع ،قائلاً :”لا ذنب اقترفوه سوى أنهم يقفون مع القوات المسلحة ويطالبون بقيام دولة القانون والمؤسسات”.

وأضاف أن ليبيا تنزف وشعبها يموت، موجهاً حديثه للمجتمع الدولي :” لا تصدقوا ما يروج له الإخوان المسلمين من كذب وتضليل، فالشعب الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله ويناضل من أجل إعادة هيبة دولته وكرامة المواطن فيها والحفاظ على هويته العربية والإسلامية “