إسرائيل – كشفت قناة عبرية النقاب عن كارثة في صفوف الجيش الإسرائيلي كادت أن تودي بحياة العشرات من الجنود.

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، الاثنين، أنه خلال تدريبات عسكرية في منطقة الشمال، وقع حدث أمني خطير، لكن انتهى دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأفادت القناة العبرية أن قوة من وحدة “ماجلان” الإسرائيلية الخاصة، نجت من حدث عملياتي خطير في وادي الأردن خلال تدريبات مكثفة للجيش الأسبوع الماضي، في شمال وادي الأردن.

كشفت قناة عبرية النقاب عن كارثة في صفوف الجيش الإسرائيلي كادت أن تودي بحياة العشرات من الجنود.