ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة آمنة امطير إن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن النفط غير مأخوذة في الاعتبار لأنه أصبح لا يمثل شيئا في السلطة بعد اختيار النواب المنشقين والمقاطعين المجتمعين بمجمع قاعات ريكسوس في طرابلس رئيسا لهم .

امطير أشارت في تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين إلى أن النفط باعتراف المجتمع الدولي ومجلس الأمن هو بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق.

وطالبت امطير حكومة الوفاق بوضع حل جذري لرفع قضايا دولية ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح ، متهمةً اياهم بالتحريض والوقوف وراء ما تشهده البلاد من فوضى اليوم حسب زعمها .