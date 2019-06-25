الإمارات العربية – بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملف الإيراني.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى الإمارات عبر حسابها على “تويتر” بأن بومبيو، الذي وصل أبوظبي أمس الاثنين، بأنه ناقش مع محمد بن زايد “التصدي للخطر الإيراني في المنطقة”.

وقبل ذلك ذكرت السفارة أن بومبيو يعتزم مناقشة “تشكيل تحالف عالمي بهدف التصدي لإيران” مع الشركاء الإماراتيين.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الهدف من وراء بناء هذا التحالف حماية خطوط إمدادات النفط في الخليج، وذلك في أعقاب استهداف ناقلات النفط قرب السواحل الإماراتية في مايو الماضي وفي خليج عمان هذا الشهر، وحملت الولايات المتحدة إيران المسؤولية عنه.

المصدر: RT، رويترز