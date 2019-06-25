انجلترا – اعترف المرشح الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون، بأن لندن ستحتاج لتعاون الاتحاد الأوروبي للتخفيف من حدة أي صدمات محتملة، في حال تم “بريكست” بدون اتفاق.

وقال جونسون لشبكة “بي بي سي” إن “الأمر لا يعود إلينا فقط، ويعتمد على الطرف الآخر كذلك. هناك عنصر مهم للغاية، وهو المعاملة بالمثل والتعاون”،

مضيفا أن “الطريقة لإظهار مدى جديتنا لأصدقائنا وشركائنا ستكون عبر التخلي عن الانهزامية والسلبية، والتحضير بثقة لسيناريو الخروج بدون اتفاق”.

ولطالما أصر جونسون أنه سيكون على بريطانيا مغادرة التكتل بحلول 31 أكتوبر، حتى ولو بدون اتفاق، لكن تجنب حدوث اضطرابات تؤثر على الحدود والأعمال التجارية، سيحتاج إلى دعم الاتحاد الأوروبي.

وبدون اتفاق “بريكست” بين لندن وبروكسل، ستتحول بريطانيا بشكل تلقائي إلى “بلد ثالث” مع الاتحاد الأوروبي، وستتبع التجارة بين الطرفين لقواعد منظمة التجارة العالمية.

ويواجه جونسون وزير الخارجية جيريمي هانت في المنافسة على رئاسة الوزراء وتولي مهمة قيادة فترة خروج لندن من التكتل.

وأعلن جونسون في وقت سابق، أنه سيكون هناك ما يكفي من الوقت للتفاوض على اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي قبل حلول المهلة النهائية للخروج، مؤكدا أنه في حال فوزه، فلن تفرض حكومته أي ضوابط أو حدود فعلية بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وهي مسألة كانت بين أبرز النقاط العالقة خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وستحدد نتيجة المعركة بين جونسون وهانت على رئاسة الحزب الحاكم والحكومة، الشروط التي ستخرج بريطانيا بموجبها من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل، إذ سيتم الإعلان عن الفائز في 22 يوليو المقبل.

المصدر: “أ ف ب”