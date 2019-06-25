إنغوشيا – أعلن رئيس جمهوريه إنغوشيا الروسية يونس بك يفكوروف، أنه سيطلب من الرئيس فلاديمير بوتين إقالته مبكرا من منصبه، مؤكدا تغليب الوطن على المصالح الشخصية للفرد.

وقال يفكوروف، في بث مباشر من خلال تلفزيون وراديو إنغوشيا الوطني: “لقد اخترت ذلك بصفتي إنغوشيا وطنيا وكضابط عسكري أقسم اليمين للدفاع عن الوطن الأم، قررت التقدم لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بطلب الاستقالة المبكرة وتسليم سلطاتي”.

وأشار إلى أنه ووفقا للقانون، فإن صلاحياته سوف تنتهي في عام 2023.

وتابع قائلا: “دعونا نتحلى بالشجاعة لنقول إننا نحن جميعا – القوة التي أمثلها، والمنظمات العامة، والدينية – مسؤولون عن حقيقة أننا اليوم منقسمون. لكل منا خيار إما المصالح الشخصية أو مصالح الجمهورية.. وكل منا، يتصرف وفقا لتربيته ومثله العليا”.

وأشار يفكوروف، في كلمته إلى أنه خلال سنوات قيادته للإقليم، هزم الإرهاب، وقال: “لقد قطعنا وإياكم شوطا طويلا.. وهزمنا جنبا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون ظاهرة الإرهاب، وقللنا من التطرف، والأهم من ذلك أننا حققنا السلام”.

المصدر: سبوتنيك