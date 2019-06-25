ليبيا – كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال زيارته إلى بلدية بنغازي عن فحوى محادثاته مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مبينا أنها ركزت على التفكير بتقصير المدة التي تفصل البلاد عن الحل السياسي بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ولفت سلامة في تصريحات من بنغازي نقلتها قناة ليبيا 218 إلى أنه وجد عدداً من العناصر المتطابقة لتقصير مدة العمليات العسكرية والوصول إلى الحل السياسي في رؤية المشير حفتر التي طرحها بمقابلة صحفية مؤخرا في إشارة لحوار الأول مع صحيفة المرصد.

من جانب آخر أوضح سلامة أن البعثة قررت أن تعمل الوكالات التابعة لها دون تأخر في تقديم المساعدة والتواصل مع بلدية بنغازي في المجال الإنمائي، مضيفا أنه عيّن ممثلا شخصيا دائما له لمتابعة الشأن السياسي في المنطقة باستمرار.

وركزت جولة سلامة في المنطقة الشرقية في مجلمها على الصعيد العسكري والسياسي والاجتماعي، وكذلك الخدمي خلال لقائه بأعضاء البلدية والتباحث معهم حول مشاريع الإنماء في المدينة وخارجها وسبل إعادة الإعمار الذي ينتظره عدد من المناطق المتضررة.

والتقى سلامة سياسيين من المنطقة على رأسهم ممثلون عن التكتل الفيدرالي والمدني الديمقراطي، معبرا لهم عن عزيمة الأمم المتحدة تكثيف عملها من مدينة بنغازي التي اتخذت لها مقرا فيها.

وتناول سلامة خلال لقاء جمعه بأعيان ومشائخ المنطقة الشرقية جهود البعثة ووكالاتها في تنمية المنطقة انطلاقا من مدينة بنغازي، كما التقى المبعوق الأممي عددا من أعضاء مجلس النواب وناقش معهم الوضع الراهن وجهود البعثة في إيجاد توافق دولي حول الأزمة الليبية.

وبحث سلامة، الاثنين، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مقر إقامته بالقبة آخر مستجدات الوضع السياسي والعسكري.