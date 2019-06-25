فلسطين – أكد قيادي في حركة “فتح”، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إن الخطة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، ستنعكس سلبا على إسرائيل.

وقال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، لوكالة الأناضول، إن “الجنون الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية، سينعكس سلبا على إسرائيل، التي تتخوف من انفجار للأوضاع”.

وتابع مُعلقا على مؤتمر المنامة الذي يُعقد الثلاثاء في البحرين:” أعقد صراع في العالم لا يمكن أن يحل بهذه الطريقة، يريدون القضاء على حق عودة اللاجئين، وضم الضفة الغربية لإسرائيل، عليهم (المشاركون في المؤتمر) أن يصحو من غفلتهم”.

وأشار القيادي في حركة “فتح”، إلى أن الشعب الفلسطيني موحد في رفض مؤتمر المنامة، وصفقة القرن.

وعبر عن استغرابه من إصرار بعض الحكومات العربية على المشاركة في المؤتمر، وقال:” دوما يقول العرب نقبل ما يقبله الفلسطينيون، ونرفض ما يرفضون، نحن اليوم نرفض مؤتمر المنامة، لما المشاركة؟”.

وذكر أن الجماهير العربية، من “مراكش حتى البحرين ترفض مؤتمر المنامة”.

وينطلق الثلاثاء مؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام”، المعروف بـ”مؤتمر المنامة”، في البحرين، ويستمر حتى الأربعاء.

المؤتمر الذي سيترأسه صهر ترامب دعت له الولايات المتحدة، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”، وفق إعلام أمريكي.

الأناضول