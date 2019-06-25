البحرين – افتتح جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنامة “ورشة البحرين”، وهي منتدى اقتصادي تنموي خاص بفلسطين.

وقال كوشنر في كلمته في افتتاح الورشة: “نريد أن نرى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفا أن تحقيق النمو الاقتصادي للفلسطينيين “مستحيل من دون حل سياسي عادل” للنزاع مع إسرائيل يضمن أمنها.

وأشار إلى أن اتفاقا على خطة اقتصادية للمضي قدما إلى الأمام يعتبر من الظروف الضرورية لتحقيق السلام.

وكشف كوشنر عن بعض تفاصيل الخطة الأمريكية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدر قيمتها بـ 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لمضاعفة الناتج المحلي للفلسطينيين وتوفير فرص عمل جديدة بفضل هذه الخطة.

وأشار مستشار ترامب إلى أن هناك حاجة للاستثمار. وقال: “نريد تحقيق التغيير لكي تصبح هذه المنطقة قابلة للاستثمار”، داعيا إلى ترك “خلافات الماضي” جنبا والتركيز على التنمية.

وأكد كوشنر أن المسائل السياسية لن تناقش خلال “ورشة البحرين”.

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت رفضها لـ “ورشة البحرين” على اعتبار أنها جزء من خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، التي أطلق عليها اسم “صفقة القرن”. وتعتبر فلسطين أن هذه الخطة تهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية.

المصدر : RT، وكالات