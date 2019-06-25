انجلترا – كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن توصل ليفربول لاتفاق لضم اللاعب الهولندي الشاب ساب فان دين بيرغ، ليكون أولى صفقات بطل أوروبا للموسم الكروي الجديد.

وقالت صحيفة “تليغراف” البريطانية، إن ليفربول توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي “بي إي سي زفوله” الهولندي، لضم مدافعه الشاب ساب فان دين بيرغ، البالغ من العمر 17 عاما.

وذكرت الصحيفة، أن المدافع الهولندي سيقوم بإجراء الفحوصات الطبية غدا الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفريق الإنجليزي كأولى صفقات هذا الصيف، بينما سيتم الإعلان عن الصفقة الجمعة.

من جهتها، أشارت شبكة “إسبن” العالمية، إلى أن قيمة صفقة انتقال لاعب منتخب هولندا لدون 19 عاما، ستبلغ نحو 2.5 مليون يورو، وأنه سيدخل في البداية ضمن مخططات فرق أكاديمية ليفربول، مثل مواطنه كي جانا هويفر، لكن من المتوقع أن يتم الدفع به للمشاركة مع الفريق الأول، في الموسم الجديد.

وسينضم ساب فان دين بيرغ بذلك إلى الثلاثي الهولندي في “الريدز”، وهم: المدافع الأغلى في العالم فان دايك، ولاعب الوسط فينالدوم، إضافة إلى هويفر.

ويعتبر فان دين بيرغ أحد ألمع المواهب الهولندية، فقد نال، خلال ظهوره الثالث فقط مع “زفوله” الموسم الماضي، في أبريل 2018، نال اللاعب جائزة رجل المباراة التي فاز بها فريقه على سبارتا روتردام، كما دخل في تشكيلة الأسبوع.

ودخل فان دين بيرغ التاريخ، كأصغر لاعب على الإطلاق يلعب 10 مباريات في دوري الدرجة الأولى الهولندي، بحلول شهر سبتمبر الماضي، محطما بذلك رقم مواطنه كلارنس سيدورف، عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما و256 يوما.

المصدر: وكالات