وكشف ماني عن “حلمه الكبير” بتحقيق كأس أمم أفريقيا مع السنغال، بتصريح مفاجئ لجماهير “الريدز”، وفق ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقال نجم ليفربول: “لو كان الأمر بيدي لاستبدلت الميدالية الذهبية لدوري أبطال أوروبا مقابل لقب كأس أمم أفريقيا مع السنغال”.

وأضاف: “إحراز البطولة لبلادنا، التي لم تتتوج باللقب الأفريقي من قبل، سيكون أمرا رائعا، وسنحظى باستقبال لا يوصف عند عودتنا. إنه حلمي الكبير”.

وأكد أن منتخب “أسود التيرانا” هي من ضمن المرشحين لإحراز اللقب، مؤكدا أن “الأمر بيدنا” لتحقيق اللقب الأفريقي.

وكان ماني قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديه ليفربول في مايو الماضي، وهو الإنجاز الأوروبي الأول للنجم السنغالي.

وظهرت السنغال بشكل قوي في افتتاح مبارياتها بالبطولة الأفريقية، وهزمت تنزانيا بنتيجة 2-0، برغم غياب ماني الموقوف عن المباراة الأولى بسبب الإنذارات التي حصل عليها بالتصفيات.