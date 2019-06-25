وأضافت وزارة الداخلية، في بيان، أن السلطات الأمنية المصرية عثرت بحوزة المضبوطين على أوراق لخطط كانت مجهزة لاستهداف بعض منشآت الدولة خلال احتفالات الثلاثين من يونيو، كما عثر على مبالغ مالية لتمويل تلك العمليات الإرهابية.

وأكد البيان ذاته أنه جرى تحديد واستهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية.

ويوم 30 يونيو 2013، خرج ملايين المصريين في تظاهرات تطالب بسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. حينها قرر الجيش بالتوافق مع عدد من القوى والرموز السياسية عزل مرسي وتعطيل العمل بالدستور وطرح خريطة طريق.

وتتهم الحكومة المصرية جماعة الإخوان بالوقوف وراء العنف الدائر في مصر منذ عزل مرسي، كما تتهمها بتدبير عدد من الهجمات الإرهابية، التي شهدتها البلاد.

وقبل نحو شهرين، أعلن البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجنبيا، في خطوة من شأنها توجيه ضربة موجعة للجماعة.

وقال أحد المسؤولين في البيت الأبيض آنذاك “الرئيس تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية”.

ويفرض إدراج الإخوان في قائمة الإرهاب الأميركية، عقوبات اقتصادية على الشركات الداعمة لها، وتقييد للسفر على الأفراد المنتمين لها.

سكاي نيوز