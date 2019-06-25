أبوظبي – هبطت غالبية البورصات العربية في منطقة الشرق الأوسط، بنهاية تداولات الثلاثاء، على إثر التوترات الجيوسياسية ولا سيما بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على القيادة الإيرانية.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة البحوث: “كان هناك أداء متراجع لغالبية الأسواق العربية والخليجية، والسبب هو التوترات الجيوسياسية المشتعلة بين أمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى”.

واستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس حسن روحاني ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين، بعقوبات أمس الإثنين، وهي خطوة غير مسبوقة لتكثيف الضغط على طهران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: أيضا كان هناك تراجع في أسعار النفط العالمية، وبالتالي فإن جميع العوامل كانت تؤدي إلى تراجع الأسهم في المنطقة.

وكانت أسعار النفط متراجعة في التعاملات الصباحية أثناء فترة عمل الأسواق العربية، بسبب المخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام، لكنها عاودت الصعود في وقت متأخر من الجلسة.

وبحلول الساعة (13:42)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.63 بالمئة أو 41 سنتاً إلى 65.27 دولارا للبرميل.

فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” أغسطس/ آب بنسبة 0.66 بالمئة أو 38 سنتاً إلى 58.28 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، تراجعت بورصة دبي بنسبة 0.62 بالمئة إلى 2623 نقطة مع انخفاض أسهم العقار والبنوك والاستثمار من بينها “إعمار العقارية” و”الإمارات دبي الوطني” و”شعاع كابيتال”.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.52 بالمئة إلى 4989 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات يتصدرها “أبوظبي الأول” و”أبوظبي التجاري” و”اتصالات”.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.52 بالمئة إلى 3890 نقطة مع تراجع أسهم “المها للسيراميك” بنسبة 2.7 بالمئة و”ريسوت للأسمنت” بنسبة 2.22 بالمئة و”الأنوار القابضة” بنحو 2.06 بالمئة.

وتراجعت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.26 بالمئة إلى 13831 نقطة، مع استمرار مبيعات العرب أفرادا ومؤسسات.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1852 نقطة، مع تراجع أسهم “بنك الأردن” بنسبة 1.37 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.66 بالمئة و”الأسواق الحرة” بنحو 0.43 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، بعدما نجحت في تعويض خسائرها الصباحية، لتنهي 4 جلسات من الهبوط المتواصل.

وارتفع مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 0.59 بالمئة إلى 8649 نقطة، مع صعود أسهم قيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1462 نقطة، مع ارتفاع أسهم “البحرين الإسلامي” بنسبة 2.56 بالمئة و”زين” بنسبة 2.4 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 1.06 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.23 بالمئة إلى 6381 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.63 بالمئة إلى 4749 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام بنحو 0.33 بالمئة إلى 5829 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.59 بالمئة إلى 8649 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1462 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.23 بالمئة إلى 6381 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 0.62 بالمئة إلى 2623 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.52 بالمئة إلى 4989 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.52 بالمئة إلى 3890 نقطة.

مصر: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 13831 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.16 بالمئة إلى 1852 نقطة.

الأناضول