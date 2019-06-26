السعودية – وقعت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، 12 اتفاقية مع عدد من كبرى الشركات الكورية الجنوبية، دون الإعلان عن قيمة تلك الاتفاقيات.

وقالت أرامكو في بيان، الأربعاء، إن توقيع الاتفاقيات يأتي في إطار تعزيز المملكة علاقتها مع كوريا الجنوبية، وتوسيع رقعة أعمال أرامكو الدولية، والتأكيد على التزامها بتأمين إمدادات الطاقة في آسيا.

تأتي الاتفاقيات، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لجمهورية كوريا الجنوبية، بدأها أمس الثلاثاء.

وتشمل الاتفاقيات، توقيع أرامكو وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) اتفاقية، تهدف إلى إطلاق مشروع مشترك لتأسيس مرفق عالمي لتصنيع المحركات وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بها في المملكة.

وشملت الاتفاقيات، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين لتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل بناء السفن، وصناعة المحركات، والتكرير، والبتروكيميائيات.

كذلك، وقعت الشركتان، اتفاقية لزيادة حصة الملكية الأولية لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، في مجمع شركة الصناعات البحرية العالمية من 10 بالمئة إلى 20 بالمئة.

كما وقعت هيونداي، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وشركة الصناعات البحرية العالمية (المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، ولامبريل، والبحري)؛ لبحث سبل التعاون المحتملة في بعض المجالات مثل بناء السفن والنقل.

ووقعت أرامكو وهيونداي وشركة الصناعات البحرية العالمية، مذكرة تفاهم، لبحث جدوى الدخول في قطاع أعمال بناء السفن.

وتم توقيع اتفاقية توريد النفط الخام العربي من أرامكو السعودية لشركة هيونداي أويل، وأخرى لتوريد النفط الخام غير العربي من أرامكو لشركة هيونداي أويل من خلال شركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية.

ووقعت أرامكو وهيونداي موتور، اتفاقية تعاون لزيادة التوسع في الأعمال المرتبطة بالهيدروجين في الأسواق السعودية والكورية الجنوبية.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة كوريا ناشونال أويل كوربوريشن، والتي ستمكنها من بحث الفرص الجديدة لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية، لمساندة أعمالها في التسويق والإمداد.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو ومجموعة هايوسونق؛ لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في المملكة، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة “جي إس هولدنقز” لإيجاد فرص استثمارية في المملكة.

كذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو و”دايليم إندستريال”؛ لإنشاء مشاريع بتروكيميائية لصناعة منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في المملكة.

الأناضول