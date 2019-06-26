مصر – أبدى النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني للمنتخب التنزاني رغبته في أن يكتسب لاعبو فريقه الثقة في أنفسهم خلال لقاء الخميس أمام كينيا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، قال أمونيكي “أنا فخور بتواجدي في مصر وأنني لعبت هنا من قبل وشرف لي أن أتواجد في أمم إفريقيا وهذا يؤكد أن اللاعبين آمنوا بحلمهم ونحاول التطوير من أنفسنا وفي وضع يسمح لنا بالتنافس مع باقي الفرق”.

وأضاف “نحن نتمنى أن نستفيد من مشاركة 24 منتخبًا ونستفيد من خبرات كافية، وسنتمكن من التعامل مع الوضع عندما نملك الكرة وعندما نفقدها”.

واختتم المدرب النيجيري تصريحاته بالقول “هدفي عدم الخسارة وأن يكتسب لاعبو فريقي الثقة في أنفسهم، وللعلم كينيا وتنزانيا أشقاء وجئنا على نفس الطائرة”.

وتلقى المنتخب التنزاني هزيمة في الجولة الأولى من نظيره السنغالي بثنائية نظيفة، وهي نفس نتيجة الهزيمة التي تعرض لها المنتخب الكيني من نظيره الجزائري.

الأناضول