أمم إفريقيا .. 4 نجوم عرب في التشكيلة المثالية للجولة الأولى

أمم إفريقيا .. 4 نجوم عرب في التشكيلة المثالية للجولة الأولى

مصر – كشف موقع اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بمصر، الأربعاء، عن التشكيل المثالي لمباريات الجولة الأولى للبطولة القارية.

وشهدت القائمة تواجد 4 نجوم عرب، بواقع ثلاثة من الجزائر وواحد من مصر.

ووفقًا لموقع اللجنة المنظمة للبطولة على شبكة الإنترنت، فقد جاء لحراسة المرمى: إيدمور سيباندا (زيمبابوي).

وفي الدفاع: يوسف عطال (الجزائر)، جمال بن العمري (الجزائر)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، أولا إينا (نيجيريا).

وفي الوسط: رياض محرز (الجزائر)، فاروق ميا (أوغندا)، أداما تراوري (مالي) – محمود حسن تريزيجيه (مصر).

وفي الهجوم: موسى ماريجا (مالي)، سوري كابا (غينيا).

الأناضول