الأمم المتحدة تطلب من روسيا تقديم ايضاحات حول قصف مستشفيات في سوريا

الأمم المتحدة تطلب من روسيا تقديم ايضاحات حول قصف مستشفيات في سوريا

نيويورك – طلبت الامم المتحدة من روسيا تقديم ايضاحات بشأن كيفية استخدامها البيانات المتعلقة بمواقع المستشفيات السورية بعد سلسلة من الهجمات على منشآت طبية.

وأبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك مجلس الأمن الدولي انه ليس متأكدا من أن المستشفيات التي تتشارك بإحداثيات مواقعها ضمن نظام الأمم المتحدة لفض النزاع ستكون خاضعة للحماية.

وقال لوكوك لمجلس الأمن “لقد كتبت الى الاتحاد الروسي لطلب معلومات حول كيفية استخدام التفاصيل التي يتم تزويدهم بها من خلال آلية فض النزاع”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت الامم المتحدة ان أكثر من 23 مستشفى تعرضت لضربات من قبل القوات السورية المدعومة من روسيا، فيما نفت روسيا بشدة أن تكون حملة القصف قد استهدفت مستشفيات في منطقة إدلب.

وأصيبت في 20 يونيو سيارة إسعاف تنقل امرأة مصابة في جنوب إدلب، ما أدى إلى مقتل المرأة وثلاثة مسعفين.

وكالات