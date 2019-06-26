إسبانيا – يسعى ريال مدريد، للتعاقد هذا الصيف مع لاعب وسط مميز، بعدما أبرم العديد من الصفقات في خطي الهجوم، والدفاع.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأربعاء إنَّ التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، بات اختيارًا صعبًا؛ بسبب تمسك ناديه باستمراره، والمبالغة في الشروط المادية للسماح برحيله.

ويسعى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لضم لاعب وسط في أسرع وقت قبل بداية الإعداد للموسم الجديد، لكن صفقة بوجبا إذا تمت لن يكون ذلك قبل يوليو/تموز، أو أغسطس/آب المقبلين.

وأسقط النادي الملكي، كريستيان إريكسن نجم توتنهام، من حساباته كخطة بديلة لفشل صفقة بوجبا؛ بسبب قلة اهتمام زيدان بقدومه إلى “سانتياجو برنابيو”.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الريال، يركز الآن على ضم الهولندي فان دي بيك، لاعب وسط أياكس، كبديل لصفقة نجم مانشستر يونايتد.

وأوضحت أنَّ تحركات فان دي بيك، وأسلوبه المباشر على المرمى يتماشى مع ما يحتاجه زيدان لبناء الفريق الجديد للريال، الذي يجب أن يتميز بالقوة البدنية، والميل للاستحواذ العالي على الكرة.

وأفادت الصحيفة، بأن التعاقد مع نجم أياكس، سيكلف ريال مدريد 60 مليون يورو، وهو ما يقل بنحو 100 مليون عما يريده مانشستر يونايتد للسماح برحيل بوجبا.

يُذكر أن فان دي بيك، قدم موسمًا مميزًا مع أياكس؛ حيث لعب 57 مباراة، ولم يتعرض لأي إصابة، وسجل 17 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

المصدر: كووورة