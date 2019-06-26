ليبيا – إنتقد عضو مجلس النواب علي السعيدي الدور السلبي للمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

السعيدي قال في تصريحات خاصة لموقع “المختار العربي”أمس الثلاثاء إن سلامة ليس لديه الرغبة الحقيقة في حل الأزمة بليبيا،مشيرا إلى أنه عام 2017 كانت له فرصة لتقارب وجهات النطر بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري في تونس أما اليوم الأمر خارج سلامة في إنهاء الأزمة.

وتابع :”غسان سلامة لازال يحاور ويناور وهو المنوط به إيقاف هذه الأزمة والجامعة العربية لم تحرك ساكنا والمجتمع الدولي منقسم حول مصالحه ويبحث عن حلول سياسية هي أقرب إلى الخيال منه لحالة ليبيا الواقعية”.

وأكد عضو مجلس النواب أن زيارة المبعوث الأممي ولقائه بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر لم تكن في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن خريطة الطريق التي أطلقها المشير حفتر سوف يتم تطبيقها بعد تطهير العاصمة طرابلس من الإرهاب.

وأضاف السعيدي:”أن زيارة سلامة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر على فترتين لم تكن في الوقت المناسب والدليل على ذلك استقبال المشير حفتر له بزيه العسكري وليست ببدلة العمل الرسمي”.

وبشأن مباحثات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع سلامة،قال عضو مجلس النواب إن المستشار صالح أكد خلال لقائه بسلامة أن الجيش بقيادة المشير ذاهبا لتحرير وتطهير العاصمة من الفصائل المسلحة.

السعيدي أكد على أن مجلس النواب هو المجلس الشرعي الوحيد في ليبيا وهو على تواصل تام مع القيادة العامة للقوات المسلحة ويدعمها في عملياتها العسكرية إلى أن تعود ليبيا إلى أهلها.