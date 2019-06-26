ليبيا – أكد السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز على أن بلاده ملتزمة بالمساعدة على تقديم الضالعين في إغتيال المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية سلوى بوقعيقيص إلى العدالة وإنهاء الافلات من العقاب.

السفير الهولندي قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء :”نتذكر اليوم جريمة الاغتيال البشعة التي طالت سلوى بوقعيقيص وهولندا ملتزمة بالمساعدة على تقديم الضالعين للعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب”.

وطالب تومرز بتقديم المسؤولين عن إنتهاكات حقوق الانسان الى العدالة،لافتاً إلى أن هولندا تواصل دعم المرأة الليبية الشجاعة التى تسعى الى المشاركة المتساوية فى المجتمع.

هذا وقد وافق أمس الثلاثاء الـ 25 من شهر يونيو الذكرى الـ5 لاغتيال المحامية والناشطة الحقوقية والسياسية سلوى بوقعيقيص في منزلها ببنغازي من قبل مجموعة مسلحة.