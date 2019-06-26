ليبيا – قالت عضو مجلس النواب المقاطع سارة السويح إن النواب المقاطعين والمنشقين المجتمعين بطرابلس وجهوا رسالة إحتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن زيارة المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

السويح أشارت في إيجاز صحفي لها أمس الثلاثاء وفقاً لما نقلته قناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن الرسالة تضمنت تعبير نواب طرابلس عن إستيائهم من أداء سلامة بزيارة المشير حفتر الذي وصفته بـ”المتمرد على الشرعية” خاصةً بعد إلغاء المجتمعين في طرابلس للمادة المتعلقة بمنصب القائد العام للجيش.

وأضافت :”أن زيارة سلامة لهذا المعتدي الذي أختار وقت تواجدكم في طرابلس للدفع بالعملية السياسية للقيام بعدوانه الغاشم على العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بعد أن عرقل تطبيق الإتفاق السياسي على مدى 4 سنوات ويضفي غطاءً شرعياً على العدوان” حسب زعمها.

وتابعت :”لقد كنا ننتظر من المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إدانة العدوان على طرابلس وعلى عدد من المدن بالغرب والجنوب الليبي وما خلُّفه مئات القتلى وآلاف الجرحى ومئات الآلاف من المُهجرين واللاجئين بعدما ألحق الدمار بمدن بنيغازي ودرنة بالشرق الليبي ونتج عن كل ذلك تمزق النسيج الاجتماعي في كل ربوع ليبيا وتقويضه للعملية السياسية برمتها” دون أن تشير بأن معارك القوات المسلحة في بنغازي ودرنة كانت ضد الجماعات الارهابية بحسب تصنيف الامم المتحدة ومجلس الأمن.

وإستنكرت السويح تصرف المبعوث الخاص كون المنشقين والمقاطعين المجتمعين في طرابلس يرون أنه أصبح يمثل جزءاً من المشكلة ، مشيرةً إلى أن استمرار إشراك المشير حفتر في العملية السياسية لم يعد مقبولاً تحت أي ذريعة ،مضيفةً :”لم نعد نرى في المبعوث الأممي القدرة على التعامل مع الملف الليبي بحيادية وإيجابية”.

وإختتمت السويح حديثها بالقول:”إنه تم اعتماد مبدأ الدورة البرلمانية لهيئة رئاسة مجلس النواب لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لفترة واحدة بالإضافة إلى تجديد منح الثقة للصادق علي الكحيلي كرئيس لمجلس النواب في طرابلس لدورة برلمانية واحدة”.