مصر – حجز منتخب نيجيريا مقعدا له في الدور ثمن النهائي من النسخة الـ 32 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، عقب فوزه على نظيره الغيني (1-0)، اليوم الأربعاء، في مدينة الإسكندرية المصرية.

ويدين منتخب “النسور الخضراء” بالفضل في انتصاره لمدافعه كينيث أوميرو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الـ 73، بتسديدة رأسية.

وحقق المنتخب النيجيري انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على منتخب بوروندي، و بالنتيجة ذاتها بهدف وحيد.

وضمن منتخب “النسور الخضراء” تأهله إلى دور الـ 16 للبطولة، بعد أن عزز صدارته لقائمة المجموعة الثانية، برصيده 6 نقاط، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن مدغشقر وغينيا صاحبتي المركزين الثاني والثالث، علما أن الأولى ستواجه بروندي، غدا الخميس، ضمن الجولة الثانية أيضا.

المصدر: وكالات